В украинские села направят 800 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19

“В ходе совещания было акцентировано внимание на необходимости поощрения сельских жителей к вакцинации, в частности Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам для обеспечения доступности прививок для местного населения”, – отметили в сообщении.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратила внимение на то, что на контрольных пунктах въезда-выезда “Каланчак” и “Чонгар” на админгранице с аннексированным Россией Крымом работают пункты тестирования и вакцинации, а на КПВВ “Станица Луганская” – только пункт тестирования.

Зеленский заявил о необходимости организации пункта вакцинации на КПВВ “Станица Луганская”.

1 декабря 2021 года на КПВВ “Каланчак” и “Чонгар” началась вакцинация от коронавируса. С понедельника по пятницу на КПВВ с 9.00 до 15.00 работают мобильные бригады в составе врача и медицинской сестры. В пунктах вакцинации есть вакцины от Pfizer, Moderna и Sinovac Biotech.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хотя она не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

На 10 января одну дозу прививки получили 14,8 млн украинцев, две дозы – около 14 млн, три с учетом бустерной дозы – 20,5 тыс. В Минздраве сообщили, что почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

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