Мнение: Имитация

Одной из первых реакций властей на стихийные выступления становится рефлекторное отключение интернета и связи. Реакция, мягко говоря, не самая умная и, главное, не слишком эффективная. Если не сказать еще более нелицеприятно.

На поверхности, конечно, лежит очевидный мотив — не дать «бунтовщикам» и «раскачивателям лодки» связаться и координировать между собой действия. Мотив донельзя глупый: любой стихийный протест как раз и отличается тем, что он некоординируемый. Он стихийный. Люди выходят потому, что коллективное бессознательное переходит некий порог, за которым ожидание сменяется действием.

Напротив: организованные структуры (то есть, те, которые структурировались до событий, а не в их ходе) уже имеют варианты связи и координации, где интернет является лишь одним из инструментов, но не единственным. И, как правило, в фашистских или квази-фашистских диктатурах организованные заранее структуры всегда (подчеркну — всегда) аффилированы с властью. Так было в событиях на Украине, где боевики «Правого сектора» появились организованно в ходе событий на Майдане. И именно четыре «основателя» «Правого сектора» были прочно связаны с СБУ, подпитывались, организовывались и снабжались и направлялись ею. В Казахстане, как можно понять, некоторое количество боевиков (вместе с курирующими их силовиками) тоже принимали участие в погромах в Алма-Ате. И отсутствие интернета вообще никак не мешало им действовать по плану.

Проще говоря — отключение интернета не влияет на ту часть событий, которая на самом деле представляет угрозу. Другой вопрос, что для социального протеста отключение привычных систем связи создает сложности — но тем самым возникают возможности самоорганизации в «офлайн»-варианте. Что опять-таки создает сложности для силовых структур, которые в обстановке хаоса попросту не имеют возможности контролировать эти самозарождающиеся структуры. Одно дело — когда ты получаешь информацию непосредственно в ходе структуризации протеста, другое — когда ты понятия не имеешь, что и где происходит, а приходящая информация хаотична, недостоверна и неполна.

Хорошо, когда Навальный собирает сторонников через интернет. Всё как на ладони — где собираются, во сколько и когда. Сколько ориентировочно придет. И полиция вместе с ФСБ заранее отрабатывают свои планы и мероприятия. Чистая работа — только успевай мониторить соцсети. Сказочные условия. А когда все отключено — нужно вспоминать дедовские способы, поднимать пенсионеров, которые еще помнят, как это делается без интернета.

В общем, и для того, и для другого отключение интернета пользы приносит мало. Но мы помним, что чиновник — он не для решения проблем, он для имитации реагирования на проблему. Силовой чиновник — он точно такой же бюрократ, как и гражданский. Для него важно — обставить свою работу бумагами. Разобрался, принял меры, отреагировал. А об остальном пусть голова болит у руководства. Она у него большая.

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