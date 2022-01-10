 

Моргенштерн преобразовал свой Telegram-канал в СМИ

10.01.2022, 18:58, Новости дня
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Рэпер Моргенштерн (Алишер Валиев) объявил о запуске собственного СМИ, он переименовал свой Telegram-канал в «Не Моргенштерн».

Запуск новой площадки он анонсировал у себя в Instagram. Музыкант рассказал об открытии «самого прогрессивного и свободного СМИ в рунете». Рэпер заявил, что это издание не будет никак связано с его личностью, сейчас СМИ уже начало работу, пока в тестовом режиме и набирает авторов.

«Добро пожаловать в прекрасное СМИ будущего, которое мы построим вместе. Пока работаем в тестовом режиме и набираем самых горячих ребят. «Не Моргенштерн» дает рабочие места стране!» – говорится в сообщении нового издания, передает ФАН.

Ранее певец Дмитрий Билан обвинил Моргенштерна в связи с дьяволом.

До этого сообщалось, что музыкант вместе с женой и охраной вылетел в Дубай вскоре после критики со стороны главы СК.

«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи», – заявил Бастрыкин в своем выступлении на совместной конференции юрфака МГУ и МГЮА.

При этом концертный директор Моргенштерна опроверг бегство рэпера из России.



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