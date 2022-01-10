Москва и Пекин обеспокоены вмешательством внешних сил в Казахстане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили по телефону ситуацию в Казахстане и выразили обеспокоенность участием иностранных наемников в дестабилизации обстановки в республике, говорится в распространенном сообщении МИД России.

«Основное внимание было уделено ситуации в Республике Казахстан. С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране. Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов», – приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что «Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране»

Главы дипведомств двух стран также отметили роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в обеспечении безопасности в Евразии.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.