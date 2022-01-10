 

Минобороны показало видео возвращения из Казахстана россиян

10.01.2022, 18:58, Новости дня
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Российское Минобороны продемонстрировало кадры видеозаписи, на которой зафиксировано, как российских граждан вывозили из Алма-Аты.

На кадрах запечатлены граждане разного возраста, дети и взрослые, они вышли из здания аэропорта, уселись в автобус и приехали к борту. Российские миротворцы помогли им сесть в грузовом отсеке и разместиться внутри самолета. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

 

Одна из женщин с ребенком рассказала в ролике, как пережила происходившие в Алма-Ате беспорядки.

«Мы приехали сюда в гости к маме моей. Мы слышали выстрелы, грохот. Это были светошумовые гранаты, оказывается», – поделилась воспоминаниями она.

«Очень больно смотреть на город, потому что (это) мой родной город. Это такая прямо по сердцу боль, когда пришли чужаки и разгромили мой родной город», – сказала женщина.

Также Россия доставила из Алма-Аты шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии. 

Ранее в Минобороны сообщали, что самолеты ВКС РФ доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию.

В МИД РФ сообщили, что в понедельник из Нур-Султана в Россию вторым самолетом были доставлены 28 россиян. Там уточнили, что доставка проводилась на военно-транспортном самолете Минобороны.



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