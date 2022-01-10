Пресняков и Подольская рассказали Кудрявцевой, чем любят заниматься в спальне

Владимир Пресняков с супругой Натальей Подольской в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» раскрыли свои тайны, рассказав о занятиях в спальне. Пара призналась, что любит проводить время вместе, лежа под одеялом в кровати.

Певица поделилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой и зрителями своими семейными традициями – ей больше всего по душе наслаждаться вниманием супруга, лежа под одеялом за просмотром телевизора. Но часто этому занятию мешают сыновья пары – 6-летний Артемий и годовалый Иван. Наталья Подольская твердо настаивает на том, что родители должны иметь свое личное пространство. «Поэтому иногда приходится «прогонять» детвору, чтобы побыть с супругом наедине», – говорит знаменитость.

Такие высказывания не особо понравились пользователям, которые начали оставлять негативные комментарии, где вспомнилась ситуация с няней старшего сына Подольской и Преснякова. Тогда певица уволила сотрудницу за грубые высказывания в смс на просьбу не гулять с ребенком под палящим солнцем.

В телешоу Владимир Пресняков заявил об отношениях со старшим сыном Никитой, рожденным в предыдущем браке с Кристиной Орбакайте. Ребенок не получал достаточно внимания от отца, поэтому Пресняков решил кардинально изменить свою жизнь, проводя больше времени с супругой и детьми.

Источник: utro-novosti.ru