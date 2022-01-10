Настя Каменских показала идеальный загар на видео с отдыха

Настя Каменских, в числе других звезд, отправилась отмечать новогодние праздники в теплую страну. Во время отдыха певица часто делает селфи, одним из которых она поделилась на своей странице в Instagram, продемонстрировав идеальный загар.

Настя Каменских отдыхает вместе с супругом Алексеем Потапенко, известным как Потап. Ролик певица сняла для TikTok, продемонстрировав идеальное тело и равномерный загар. Для него артистка позировала в купальнике желтого цвета, собрав волосы в пучок на затылке. Фоном для ролика стала пальма и высокий забор. Примечательно, что для съемки артистка решила не использовать косметику, представ в естественном виде.



Изображение взято с: instagram @kamenskux

Подписчики часто осыпают Каменских комплиментами за идеальную фигуру и привлекательную внешность. Также многие из них заявляют, что Потапу очень повезло с женой. Узнать о реакции на последний ролик невозможно, так как певица опубликовала его в Instagram-Stories.

Источник: www.instagram.com