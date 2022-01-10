Мария Миронова назвала «кармой» частые разводы с мужьями

Мария Миронова назвала причину частых разводов с мужьями. По ее словам, это «личная карма», однако ни одно расставание не было для актрисы травматичным.

Мария Миронова выходила замуж трижды, с последним мужем Игорем Удаловым ей удалось сохранить теплые и дружеские отношения. Актриса уверена, что расставание не должно быть скандальным и сопровождаться разногласиями. Если это так, значит между бывшими супругами остались нерешенными некоторые вопросы. Все расставания актрисы проходили спокойно, хотя она и считает, что это ее личная карма, за которую она несет ответственность.

Чтобы заранее уберечь себя от разочарований, нужно не ожидать и не требовать ничего от партнера. Что касается нынешней жизни, то Миронова научилась радоваться тому, что у нее есть, и тому, что ее ждет впереди. Это она называет «собственным перманентным счастьем».

Источник: rusradio.ru