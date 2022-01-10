Александр Лукашенко подписал указ о запрете обрушения мостов

Президент Беларуси Александр Лукашенко опубликовал свой первый указ в 2022 году – «О запрете обрушения мостов». Как заверяет пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, документ вступил в законную силу за две недели до публикации и распространится на рухнувший мост на минской улице Немига.

Из его текста следует, что СМИ будет запрещено упоминать об обрушении мостов для предотвращения паники и распространения заведомо ложной информации. В случае нарушения запрета журналисты могут быть привлечены к уголовной ответственности. Запрет распространяется и на очевидцев, которым под угрозой административного ареста запретят снимать происходящее на камеру.

Также в Конституции будет закреплено, что в Беларуси мост “может просесть только под воздействием террористических атак и деструктивных сил”. Согласно этому положению, Александр Лукашенко сможет вводить военное положение в случае обрушения моста.

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