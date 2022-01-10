Скандалы: «Я 15 лет рядом с ним провел»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев написал книгу о Владимире Жириновском

«Презентация будет 30 декабря в Москве. Я, конечно, на ней не буду, у меня здесь дел много. Но главный герой будет — Жириновский Владимир Вольфович. Я 15 лет рядом с ним провел, написал книжку как раз к июлю прошлого года, но по понятным причинам выпустить ее не мог, выпустил в этом году. С писательством пока закончил, если напишу книгу, то, конечно, про Хабаровский край: про людей, которые здесь живут, про историю, про первопроходцев, может быть», — рассказал Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края уточнил, что назвал книгу «Пророк 2.0», потому что в ней собраны предсказания лидера ЛДПР, которые сбылись. «США и „Талибан“ (запрещенная в РФ организация) в Афганистане — что „Талибан“ придет к власти, а США оттуда сбегут. Сбылись все предсказания по поводу Украины за последние пять лет, сбылось про США, про Русский мир, и там разное. Поэтому кто хочет — читайте, там партбилет не имеет значения», — сказал он.

Дегтярев начал работать с Жириновским в 2005 году, когда вступил в ЛДПР и стал помощником лидера партии по работе в Самарской области. Также он был депутатом от ЛДПР в 2011 по 2020 год, пока не занял пост главы Хабаровского края. Кроме того, Дегтярев с 2013 по 2017 год входил в высший совет ЛДПР.

Отметим, Дегтярев в 2015 году уже выпустил первую книгу о Жириновском, она называла «Пророк в своем Отечестве».

Федор Данилов