 

Скандалы: «Я 15 лет рядом с ним провел»

10.01.2022, 18:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев написал книгу о Владимире Жириновском

«Презентация будет 30 декабря в Москве. Я, конечно, на ней не буду, у меня здесь дел много. Но главный герой будет — Жириновский Владимир Вольфович. Я 15 лет рядом с ним провел, написал книжку как раз к июлю прошлого года, но по понятным причинам выпустить ее не мог, выпустил в этом году. С писательством пока закончил, если напишу книгу, то, конечно, про Хабаровский край: про людей, которые здесь живут, про историю, про первопроходцев, может быть», — рассказал Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края уточнил, что назвал книгу «Пророк 2.0», потому что в ней собраны предсказания лидера ЛДПР, которые сбылись. «США и „Талибан“ (запрещенная в РФ организация) в Афганистане — что „Талибан“ придет к власти, а США оттуда сбегут. Сбылись все предсказания по поводу Украины за последние пять лет, сбылось про США, про Русский мир, и там разное. Поэтому кто хочет — читайте, там партбилет не имеет значения», — сказал он.

Фото: chitai-gorod.ru

Дегтярев начал работать с Жириновским в 2005 году, когда вступил в ЛДПР и стал помощником лидера партии по работе в Самарской области. Также он был депутатом от ЛДПР в 2011 по 2020 год, пока не занял пост главы Хабаровского края. Кроме того, Дегтярев с 2013 по 2017 год входил в высший совет ЛДПР.

Отметим, Дегтярев в 2015 году уже выпустил первую книгу о Жириновском, она называла «Пророк в своем Отечестве».

Федор Данилов



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Социальная дистанция в помещении мало влияет на риск заражения SARS-Cov-2

29.12 / Мнение: Не понимаю тех, кто не любит Новый год и ещё другим праздник портит.

10.02 / Мнение: Иностранные платформы в России должны быть закрыты

21.05 / Ученые представляют самые эффективные оптические ректенны — устройства, получающие энергию от тепла

03.12 / ЭКО, протезирование, психотерапия: какие услуги можно получить с полисом ОМС

08.07 / МВД объяснило задержания за одиночные пикеты продолжающимися «карантинными мерами»

26.01 / В пандемию Слава вместо дорогого виски вынуждена пить дешевую водку

20.07 / Ученые: Отказ от определенных продуктов способен продлить жизнь

17.05 / Наш любимый “Пятый элемент”: в декабре Милла Йовович отметила 45 лет. С кем встречается, сколько детей и денег у актрисы к юбилею

01.04 / В Петербурге мать убила пятилетнего сына в попытке изгнать из него демонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика