Скандалы: Секретное место Елбасы

Куда вылетали из Казахстана в начале января самолеты, принадлежащие семье Нурсултана Назарбаева

Бывший президент Казахстана 81-летний Нурсултан Назарбаев ни разу не появился на публике с начала беспорядков в стране, дав почву для предположений, слухов и инсайдов. Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай заявил, что, мол, Назарбаев жив, находится в Казахстане и что он добровольно покинул пост главы Совета безопасности, полагавшийся ему пожизненно.

Из твиттера пресс-секретаря можно сделать вывод, что Назарбаев не просто остался дома, но ещё и ведёт активную политическую деятельность — проводит консультативные встречи и держит прямую связь со своим наследником Токаевым.

Бизнесджеты в небе

Однако маршруты самолётов, которые приписывают семье Назарбаева, в период беспорядков в Казахстане позволяют говорить его противникам, что экс-президент якобы покинул страну.

Например, с семьёй Елбасы связывают двенадцатиместный бизнесджет Embraer Legacy 650 с регистрационным номером UP-EM007. Согласно данным портала Flightradar24, именно он метался в небе над протестной Алма-Атой. Его эксплуатирует швейцарская авиакомпания Comlux. Однако, по данным портала деловой авиации, этот самолёт уже два года как находится в распоряжении Национальной гвардии Казахстана, бортовой номер силовики сменили на новый — 65001. Если судить по авиабазе rzjets.net, бизнесджет принадлежал сначала арабскому филиалу Comlux, потом — казахстанскому филиалу, затем — Силам воздушной обороны Казахстана, а с недавних пор — снова казахстанскому филиалу Comlux. При этом номер 65001 использовали только военные. Если судить по другой авиабазе, planechecker.nl, бизнесджет принадлежал Comlux, а теперь — Kazakhstan Border Guards, то есть пограничной службе.

4 января в 14 часов по московскому времени Embraer вылетел из Алма-Аты в Жезказган, но через полчаса полёт оборвался у озера Балхаш в районе Чу-Илийских гор и Таукумских песков. Это может означать две вещи: либо там находится секретная взлётно-посадочная площадка, либо, что скорее всего, на территории Казахстана перестали корректно работать приёмники ADS-B-online, передающие траекторию самолётов. В 17 часов бизнесджет полетел обратно от таинственного места у Балхаша и вернулся в Алма-Ату.

5 января бизнесджет вылетел из Алма-Аты в полдень и был в Нур-Султане через полтора часа. Все его дальнейшие передвижения скрыты или отображаются некорректно. Например, в 15–17 часов самолёт планировал над рекой Или, городами Баканас и Капшагай. 6 января днём борт появился над пустынями Казахстана, перелетел границу, чтобы приземлиться около шести вечера в Дубае. Буквально через 10 минут самолёт отправился назад в Казахстан. Данные о его полёте снова исчезли.

По некоторым данным, в Дубае у семьи Назарбаева есть незарегистрированная недвижимость: три резиденции в микрорайоне Джумейра Бич Резиденс на побережье Персидского залива, ещё одна — в яхтенной пристани Дубай Марина, а также апартаменты в жилых комплексах Executive Towers и Dubai International City. Это, кстати, рядом с аэропортом, где сел борт. Мог быть у полёта в Дубай и другой мотив. Экс-президент Казахстана предпочитал лечиться в дубайской клинике своего близкого друга премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда. О плохом состоянии 81-летнего Елбасы сейчас ходит много слухов.

Отметим, что шесть лет назад в Казахстане уже случались беспорядки. В их разгар, по слухам, местные элиты разлетелись по зарубежным странам. Один из авиалюбителей решил перепроверить информацию и получил косвенное подтверждение. Например, тот самый Embraer с номером UP-EM007 вылетел в южнокорейский Сеул.

Бишкек и Абу-Даби

Свои маршруты у бизнесджета Bombardier Global 5000 с регистрационным номером 9H-AVA. В соцсетях распространились слухи, что им пользовался Тимур Кулибаев — зять Нурсултана Назарбаева. Согласно авиабазам, этот борт принадлежит мальтийской авиакомпании Maleth Aero, которая занимается частными авиаперевозками.

5 января днём бизнесджет перелетел из Алма-Аты в Нур-Султан. Затем данные обрываются. Виден полёт туда и обратно над рекой Или, городами Баканас и Капшагай. Вечером отменился рейс в Дубай. 6 января рано утром самолёт приземлился в Абу-Даби и вплоть до ночи 8 января совершал рейсы Абу-Даби – Бишкек – Абу-Даби и Абу-Даби – Нур-Султан – Абу-Даби.

Эти два самолёта не все борта, которыми мог воспользоваться Назарбаев. Судя по опубликованной в «Фейсбуке» фотографии его пресс-секретаря, Нурсултан Назарбаев продолжает летать президентским флагманским бортом Airbus A330-243 Prestige (бортовой номер UP-A3001). Этот самолёт не отследить с помощью сервиса Flightradar. Вероятно, на борту отключили транспондер. А полететь он мог, например, и в Лондон, где долгое время жил его внук и, по некоторым сведениям, владеет недвижимостью его дочь.

Беспорядки в Казахстане много комментирует политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов — он имеет свои источники среди местных элит. Ссылаясь на них, но не называя, Дубнов утверждает, что Назарбаев находится на острове Хайнань, главном курорте Китайской Народной Республики, где всегда любил бывать, лечиться и отдыхать.

Егор Пережогин