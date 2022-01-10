На Тайване запретили пользоваться китайскими гаджетами и софтом

Власти Тайваня запретили госчиновникам использовать практически все китайские высокотехнологические разработки: дроны, смартфоны, программное обеспечение и т.д.

По словам тайваньских специалистов, даже дроны, изготовленные в КНР, могут содержать вредоносные программы, которые позволят китайским спецслужбам шпионить за их владельцами. А любой чиновник из Тайваня находится в зоне интересов китайской разведки.

Проблему признают не только в экспертной среде, но и в высших эшелонах власти островного государства, о чем звучат официальные заявления. Ранее сообщения о том, что китайские гаджеты обладают шпионскими функциями, поступали из европейских стран и США. КНР, разумеется, отрицает такие обвинения.