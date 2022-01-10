Прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении квартир у семьи актера Баталова

Утверждено обвинительное заключение по делу о краже имущества семьи актера Алексея Баталова, материалы планируется направить в Замоскворецкий суд, сообщили в прокуратуре столицы.

«Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Дрожжина и Цивин обвиняются по статьям «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Бублий проходит по статьям «Пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Злоупотребление полномочиями частным нотариусом».

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест.

Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».