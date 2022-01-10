 

Токаев назвал срок пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

10.01.2022, 18:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации», – приводит слова президента его пресс-служба, передает РИА «Новости».

Также Токаев назвал беспорядки в стране хорошо организованной «террористической атакой». По его словам, иностранные боевики, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан, а также с Ближнего Востока участвовали в массовых беспорядках в Казахстане, информирует ТАСС.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока… Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», – сообщил Токаев.

Кроме того, он рассказал, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 млрд долларов.

«Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1 300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Шестеро на льдине. В Киевской области спасли рыбаков, дрейфовавших в заливе Днепра

05.06 / В «Единой России» поддержали инициативы экоактивистов по улучшению экологической ситуации в стране

13.08 / Адвокат Соколова решил судиться со СМИ из-за «клеветы»

12.05 / Стало известно о критическом состоянии двух детей после стрельбы в Казани

04.08 / В Кабмине анонсировали выпуск гособлигаций на 20 млрд на финансирование ипотечных программ в Украине

25.05 / Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии

08.06 / В Донецкой области СБУ выявила арсенал оружия снайпера “ДНР”

06.11 / Мать Саакашвили: В армии сын боролся за справедливость, заступался за других и сидел на гауптвахте

02.10 / Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии

22.08 / Площадь пожара на кирпичном заводе в Башкирии достигла 6 тыс. квадратных метров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика