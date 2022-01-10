Токаев назвал срок пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

Миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации», – приводит слова президента его пресс-служба, передает РИА «Новости».

Также Токаев назвал беспорядки в стране хорошо организованной «террористической атакой». По его словам, иностранные боевики, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан, а также с Ближнего Востока участвовали в массовых беспорядках в Казахстане, информирует ТАСС.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока… Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», – сообщил Токаев.

Кроме того, он рассказал, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 млрд долларов.

«Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1 300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.