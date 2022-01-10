Прокуратура зафиксировала снижение числа преступлений в Москве в 2021 году

Прокуратура Москвы сообщает, что в 2021 году в столице было совершено 143 259 противоправных действий, что на 2,1% меньше, чем в 2020-м. 50 677 преступлений произошло в общественных местах, в том числе 29 511 – на улицах.

Было зафиксировано 61 548 краж (на 2,4% больше, чем в предыдущем году), из которых 460 (-34,1%) – из квартир и 758 (-25,7%) – из автомобилей, 41 156 (-4,6%) случаев мошенничества, 1 784 (-23,7%) – грабежа и 359 (-23,6%) разбоев. Также выявлено 619 нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, из которых 151 – со смертельным исходом.

Московская прокуратура привела статистику по округам. Больше всего преступлений произошло в Центральном – 20 184 (-2,4%), Восточном – 17 715 (-14,7%) и Юго-Восточном 15 423 (+5,8%) административных округах (АО). 14 107 (-6,4%) правонарушений зафиксировано в Южном АО, 13 939 (-0,3%) – в Северо-Восточном, 13 248 (+6,5%) – Северном, 12 919 (-6,6%) – Юго-Западном, 12 690 (-5,1%) – Западном, 11 781 (+7,1%) – Северо-Западном. В Новой Москве было выявлено 6 266 (+2,6%) противоправных действий, а в Зеленограде – 3 414 (-2%).

Напомним, 12 января 2022 года в стране будет отмечаться 300-летие российской прокуратуры. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал еще в марте 2021-го.