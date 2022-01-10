Поэт Дмитрий Быков извинился перед казахами от имени русского народа

Поэт Дмитрий Быков в своём стихотворении “Новый 1968-й” принёс извинения жителям Казахстана от имени русского народа.

Никто в стране не поддерживает решение об “оккупации”, подчёркивает он, но власть “людей вогнала в грязь железною пятой” и поэтому россияне не могут остановить “вторжение”.

Быков представил своё произведение в ресторане Matrjoška в Праге. Он провёл параллели со вторжением войск ОВД в Чехословакию в 1968 году.

– В 1956 году подававший большие надежды Хрущёв раздавил танками мирные протесты в Венгрии. В 2008 году Медведев, тоже подававший большие надежды, проутюжил ”Грачами” и “Акациями” маленькую Грузию, растоптал её, превратил в выжженную землю. И сегодня настал наш новый 1968-й. Уже нет ни Хрущёва, ни Брежнева, ни той страшной страны из четырёх букв, но национальный позор нашего народа не прекращается, как не прекращается течение рек. Этому проклятию я посвятил новое стихотворение, – сказал поэт.

В объёмном произведении Быков повествует о том, как Россия стала “пожирателем свободы”, и описывает, как относится к этому народ: по его словам, главным национальным чувством русских стал “выжигающий стыд”, но “сатрапов власть крепка, покуда долгом называют службу подлецам”. Заканчивается стих следующими строками:

Мы русские. Мы – прóклятый народ.

Наши поступки – делу Каина подобны.

Простите нас. Грядёт новый восход,

И мы уйдём. Вы будете свободны.

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