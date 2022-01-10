 

Канделаки прокомментировала отказ Милохину во въезде в Украину

10.01.2022, 17:48, Разное
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Тина Канделаки прокомментировала отказ Дане Милохину во въезде на Украину. Своим мнением знаменитость поделилась в своем Telegram-канале.
Тина Канделаки написала, что, судя по всему, тиктокер представляет угрозу суверенитету Незалежной. Вероятно, украинские власти считают его «спящей ячейкой спецслужб РФ». Теледива в шутку предположила, что поводом для беспокойства может стать и тот факт, что Милохин выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Напомним, Даня Милохин отправился на Украину, однако по прибытии в страну ему запретили покидать аэропорт, призвав вернуться обратно. Вероятной причиной запрета на въезд стало посещение тиктокером Крыма, так как после выступлений на полуострове украинские власти сразу же вносят известных личностей в специальную базу данных, въезд которым на украинскую территорию с этого момента запрещен.

Источник: sportkp.ru



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