Канделаки прокомментировала отказ Милохину во въезде в Украину

Тина Канделаки прокомментировала отказ Дане Милохину во въезде на Украину. Своим мнением знаменитость поделилась в своем Telegram-канале.

Тина Канделаки написала, что, судя по всему, тиктокер представляет угрозу суверенитету Незалежной. Вероятно, украинские власти считают его «спящей ячейкой спецслужб РФ». Теледива в шутку предположила, что поводом для беспокойства может стать и тот факт, что Милохин выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Напомним, Даня Милохин отправился на Украину, однако по прибытии в страну ему запретили покидать аэропорт, призвав вернуться обратно. Вероятной причиной запрета на въезд стало посещение тиктокером Крыма, так как после выступлений на полуострове украинские власти сразу же вносят известных личностей в специальную базу данных, въезд которым на украинскую территорию с этого момента запрещен.

Источник: sportkp.ru