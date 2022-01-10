 

Евгения Симонова о Сталине: он чудовище и абсолютное зло

10.01.2022, 17:48, Разное
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Знаменитая советская актриса Евгения Симонова рассказала, почему считает генсека воплощением абсолютного зла. В интервью для Youtube-шоу Катерины Гордеевой, Симонова поделилась историей своей семьи, которая пострадала от сталинских репрессий.
Героиня фильма “Афоня” не может без боли говорить о тех событиях. В период репрессий дедушку актрисы расстреляли, а бабушка была сослана в Каргополь. Евгения Симонова негодует, как можно после всего, что стало известно о вожде, продолжать его возвеличивать.

Бабушка советской знаменитости рассказывала, что о смерти Сталина им пояснила соседка словами: “Сдох собака”. Для них — это была радость. Однако отец актрисы сильно расстроился. Он продолжал любить Сталина даже несмотря на то, что его отца, Станислава Станкевича, расстреляли.

По словам артистки, ее отец окончательно разуверился в вожде только в начале 50-х, когда во всю проводили развенчание культа Сталина.

Симоновой тяжело наблюдать, как в наше время роль Сталина в истории пересматривают и снова начинают возводить ему памятники.

Источник: www.starhit.ru



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