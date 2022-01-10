Ани Лорак поделилась главным секретом воспитания дочери

Украинская певица Ани Лорак в интервью для Wday поделилась секретом, как она воспитывает в ребенке самостоятельную личность.

Певица утверждает, что ребенка нужно воспитывать как личность, которая может сама принимать решения и учиться на своих ошибках. Ведь, сколько бы родители ни учили нас, мы все равно осознаем их слова только на собственном опыте.

Свою 10-летнюю дочь Софию Налчаджиоглу Лорак ни в чем не ограничивает и позволяет набивать свои шишки. Она наблюдает за развитием дочери, направляет, но не вмешивается в процесс принятия решений. По словам певицы, если ограничивать ребенка, запрещать ему что-то, то есть риск потерять его личность. Более того, если все время принимать за него решения, то ребенок будет убежден, что не нужно напрягаться — за него и так все сделают.

Лорак уверена, что не нужно вести ребенка за собой, наоборот, нужно идти за ним и поддерживать. Тогда из него вырастет свободная и творческая личность.

Источник: www.wday.ru