 

Ани Лорак поделилась главным секретом воспитания дочери

10.01.2022, 17:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская певица Ани Лорак в интервью для Wday поделилась секретом, как она воспитывает в ребенке самостоятельную личность.
Певица утверждает, что ребенка нужно воспитывать как личность, которая может сама принимать решения и учиться на своих ошибках. Ведь, сколько бы родители ни учили нас, мы все равно осознаем их слова только на собственном опыте.

Свою 10-летнюю дочь Софию Налчаджиоглу Лорак ни в чем не ограничивает и позволяет набивать свои шишки. Она наблюдает за развитием дочери, направляет, но не вмешивается в процесс принятия решений. По словам певицы, если ограничивать ребенка, запрещать ему что-то, то есть риск потерять его личность. Более того, если все время принимать за него решения, то ребенок будет убежден, что не нужно напрягаться — за него и так все сделают.

Лорак уверена, что не нужно вести ребенка за собой, наоборот, нужно идти за ним и поддерживать. Тогда из него вырастет свободная и творческая личность.

Источник: www.wday.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Метеоритный дождь над бразильским городом сделал его жителей богатыми

15.06 / Скандалы: Последний Герой

25.03 / Помощь России стала ключевым фактором в укреплении государственности ЦАР — турецкий эксперт

15.11 / Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают девятнадцатую годовщину отношений

19.01 / В Великобритании консерваторы выступили за сохранение классической бинарной трансгендерности

17.07 / Мнение: О шокирующей правде про #коронавирус в Москве

29.12 / Пригожин призвал Навального и Соболь продолжить борьбу в суде

25.09 / Главный редактор RT призвала запретить Facebook на территории России

19.07 / В Госдуме призвали запретить Google-переводчик за «издевательство над русским языком»

13.01 / Мнение: Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика