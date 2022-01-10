 

Токаев назвал количество военных, которых страны ОДКБ перебросили в Казахстан

10.01.2022, 17:40, Новости дня
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“В соответствии с решением Совета коллективной безопасности, в Казахстане развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники”, – сообщил он.

Токаев отметил, что военнослужащие из России, Беларуси, Армении, Киргизстана и Таджикистана заняты прикрытием и обеспечением безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что “спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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