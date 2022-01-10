 

В компании TCL представили новый смартфон с гибким экраном

10.01.2022, 17:36, Новости дня
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Свой новый мобильный гаджет представители компании TCL показали на выставке CES 2022. Речь идет о раскладном смартфоне Flex V, который предполагают продавать в розницу по 600 американских долларов.

Мобильное устройство производитель относит к средней ценовой категории. И там – гибкий экран. Это значит, что новая категория дисплеев становится более доступной на мировом рынке, что будет способствовать быстрому росту популярности.

Также разработчик сообщил, что конструкция нового смартфона основана на использовании чипсета Qualcomm Snapdragon 765G. Это вовсе не самое новое решение, так как его применяли еще в позапрошлом году. В продажу гаджет поступит с предустановленной операционной системой Android 12.



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