Новый 3D-сканер Sony позволит поместить реальные предметы в виртуальное пространство

Как сообщили представители японской компании Sony, сейчас они ожидают окончания процедуры оформления 3D-сканеры, который осуществит переворот в сфере видеоигр и создаст новые условия для работы в виртуальном пространстве.

При помощи данного устройства любой делающий сможет отсканировать имеющийся у него физический предмет, получить его цифровую копию в 3D-формате и поместить в виртуальный мир.

Разработчики утверждают, что это можно будет делать не только с мелкими, но и с крупными предметами. Правда, пока непонятно, сможет ли человек отсканировать себя самого, чтобы стать персонажем какой-то видеоигры. А идея-то заманчивая, не правда ли? Фантастика постепенно становится реальностью нашей жизни.