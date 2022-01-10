 

Финские ученые создали блокирующую коронавирус молекулу

10.01.2022, 17:28, Новости дня
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В Финляндии изобрели молекулу, способную защищать от инфицирования коронавирусом, сообщили в Хельсинском университете.

«Созданная учеными новая молекула TriSb92, согласно проведенным опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения», – цитирует сообщение вуза ТАСС.

Исследователь Анна Мякеля уточнила, что во время испытаний молекула защищала получивших ее мышей в ситуациях, когда все остальные мыши, которым не ввели это вещество, заражались.

Введение молекулы проводилось через впрыскивание в нос. Она блокирует белок на поверхности вирусной частицы.

Мякеля указала, что разные штаммы коронавируса также могут быть подвержены действию TriSb92. Вместе с тем молекулу создавали не для конкуренции с вакцинами, а для дополнения их эффекта.

Ранее в Японии ученые приступили к разработке пожизненной вакцины от коронавируса, ее планируют начать испытывать в 2023 году.



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