В ВОЗ назвали тяжелые месяцы по ситуации с коронавирусом

Пандемия в мире завершится через некоторое время, но ближайшие три месяца в глобальном здравоохранении ситуация останется тяжелой, сообщил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец [пандемии] не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками [заболеваемости]», – сказал он в эфире Sky News, передает ТАСС.

Он добавил, что вирус продолжает эволюционировать, и человечество ожидают новые штаммы. Набарро отметил, что в Западной Европе справляются с пандемией, но в других частях мира ситуация близка к критической.

Борьба с вирусом осложнена тем, что некоторые развивающиеся страны не могут позволить жесткие ограничительные меры из-за вероятного ущерба национальным экономикам.

«По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми», – подчеркнул представитель ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что свыше 100 стран по всему миру могут не успеть вакцинировать 70% своего населения к июлю 2022 года.