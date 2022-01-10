 

Роспотребнадзор заявил о всплеске заболеваемости COVID-19 среди детей

10.01.2022, 17:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

По мнению эксперта, это связано с низким уровнем иммунитета из-за отсутствия прививок, именно поэтому у маленьких пациентов чаще наблюдается тяжелое течение COVID-19. Напомним, Минздрав одобрил вакцинацию подростков 12-17 лет в конце 2021 года, прививочная кампания еще не началась. Когда будет разрешена вакцинация детей младшего возраста, пока неизвестно.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус наиболее опасен для детей до 1 года и подростков, а также детей всех возрастных групп, имеющих тяжелые хронические заболевания.

Все о детской вакцинации от коронавируса 

Очень важная статья для родителей, которые полны сомнений о необходимости прививки для своего ребенка. 

Читать статью

Данные о всплеске заболеваемости коронавирусом среди детей также поступают из США, где из-за широкого распространения омикрон-варианта регистрируют рекордные показатели COVID-19. Как сообщил CNN по ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по состоянию на 1 января уровень госпитализации среди детей до 5 лет увеличился на 48%% по сравнению с началом декабря. Сейчас в больницы ежедневно попадают в среднем около 800 детей и подростков до 18 лет, рост по сравнению с предыдущей неделе составил 80%. Это самые высокие показатели тяжелой заболеваемости детей за всю пандемию, подчеркивают эксперты.

«Лучший способ защитить детей сейчас — это прививка, в том случае, если они имеют возможность ее получить. Кроме того, они должны быть окружены только вакцинированными людьми», — цитирует CNN директора CDC Рошель Валенски (Rochelle Walensky).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Мнение: Время замполитов?

10.11 / Заключенный в России американец жалуется на недосып

08.12 / «Мяч на стороне Турции»

16.03 / Мнение: Они пришли травить наших детей?!

23.10 / Мнение: “Аллегорическая композиция”

12.11 / Коронавирус не помешает новогодним прогулкам по Москве — мэрия

21.04 / Нехватка сна в среднем возрасте – фактор риска деменции в будущем

26.09 / Мнение: Позитивная новость

11.11 / Разработчик российской вакцины оценил ее эффективность выше американской

08.06 / Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ дать оценку происходящему на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика