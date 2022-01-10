Несовершеннолетним запретили кататься со снежных горок

С 1 января 2022 года вступили в действия поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), запрещающие гражданам моложе 18 лет пользоваться ледяными и снежными горками.

«Мы выступили с этой инициативой исключительно опираясь на весьма печальную статистику – ежегодно в России десятки тысяч детей получают травмы, катаясь зимой на горках. Это не только ссадины и ушибы, мы регулярно фиксируем переломы, в том числе и открытые. В этой связи было принято решение ввести запрет на катание несовершеннолетних с горок, пользоваться с 1 января подобными сооружения смогут только граждане старше 18 лет», – заявил первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский.

Родителям, чьи дети будут задержаны на горках, грозит штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей, а в случае повторного нарушения – до тридцати тысяч. Контроль за соблюдением новых норм будут осуществлять полиция и органы опеки, которые будут регулярно инспектировать ледяные и снежные горки.

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