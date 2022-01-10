Юристы рассказали, как спасти машину от эвакуации

Адвокаты разъяснили важные правила, которых нужно придерживаться, чтобы машину не эвакуировали. Они предупредили, что всевозможные хитрости в этом случае не помогут.

Юристы привели несколько рекомендаций для водителей. Незаконные методы избегания эвакуации не работают. Ими водители смогут только ухудшить ситуацию.

Груз на крыше автомобиля, выворот колес и другие хитрости не помешают эвакуации и работе сотрудников полиции. Животных в машине они могут и не обнаружить, а вот людей точно заметят и попросят показать документы.

Если автомобиль находится в неположенном месте, то знак “инвалид” не всегда сможет помочь избежать вывоза на штрафную стоянку. Службы эвакуации всегда готовы забрать машину, когда видят нарушения. Чтобы спасти свой транспорт от эвакуации, водителю нужно соблюдать определенные правила и законы.

Источник: car.ru