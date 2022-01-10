 

Малахов высказался о Блиновской после интервью с Собчак

10.01.2022, 17:02, Разное
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Телеведущий Андрей Малахов не прошёл мимо интервью Елены Блиновской Ксении Собчак. Он отметил, что смотреть почти два часа такого рода контент – пустая трата времени.
Поклонники Андрея Малахова увидели ответ на вопрос в одной из Instagram Stories – об известном российском интернет-наставнике/блогере/модели Елене Блиновской.

«Жалко тратить 1 час 45 минут на продавщицу свадебных платьев из Ярославля»,- прокомментировал шоумен.

Шокирующее интервью Елены Блиновской с Ксенией Собчак вышло на YouTube-канале «Осторожно Собчак» и спровоцировало скандальный общественный отклик. Однако у российского тележурналиста лишь смех.

Сама же Блиновская после скандального выпуска объявила, что покинет «Марафон желаний». Создательница решила запустить свой курс, который сможет действительно преподнести качественную информацию. На это многие отреагировали негативно, поскольку считают, что это был ещё один способ заработать деньги на эмоциональных людях. Тем не менее, звезда утверждает, что хотела закрыть проект ещё в 2020 году.

Источник: gorodovoy.ru



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