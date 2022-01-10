 

Коронавирус воздействует на вспомогательные клетки мозга

10.01.2022, 17:02, Разное
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Установлено, что новый тип коронавируса способен оказывать воздействие на вспомогательные тельца мозга, в том числе проникать в нервные клетки. Биологи из Южной Кореи сообщили, что этот процесс пагубно воздействует на организм, приводя к долгосрочным нарушениям в работе нервной системы и провоцируя воспалительные реакции.
Из-за подобных нарушений происходит полный сбой в функционировании мозга. Корейские исследователи пришли к выводу, что коронавирус способен напрямую заражать вспомогательные клетки мозга и пагубно влиять на их жизнедеятельность – такие «побочные эффекты» чаще встречаются у людей с тяжелой формой заболевания.

Ученые проводили опыты на культурах микроглии, в ходе которых клетки массово погибали на 4-6 день после введения вируса. В зараженном участке наблюдались воспалительные процессы, пагубно воздействующие на ткани мозга.

Исследователи проводили опыты на подопытных мышах, проследив за проникновением частиц SARS-CoV-2 в мозг. Этот эксперимент должен был показать, случается ли нечто схожее при реальном заражении Covid-19. Животные в большом количестве погибали примерно через 6 дней после заражения, при этом в разных отделах мозга появлялись очаги воспалений, приводя к серьезным нарушениям в его работе. Ученые пытаются найти способы защиты пациентов с тяжелой формой заболевания от негативного воздействия на ткани мозга.

Источник: nauka.tass.ru



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