Зеленский после слухов об отдыхе за границей опубликовал снимок из ОП. В сети заподозрили, что фото старое

“Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году”, – подписал он снимок.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Пресс-служба главы государства позже проинформировала, что Зеленский сегодня провел селекторное совещание, посвященное ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Фото и релиз появились после сообщений о том, что Зеленский после поездки в Буковель якобы отправился отдыхать за границей с женой Еленой и главой ОП Андреем Ермаком.

В частности, об этом писал экс-нардеп Борислав Береза в Telegram 9 января. “Обратите внимание на то, что со вчерашнего дня в сети нет больше новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что действительно тяжело выкладывать фоточки, когда ты уже не в стране и могут спалить на том, что фото старое”, – отмечал он.

Также о том, что Зеленский с супругой и Ермак, вероятно, вылетели из Украины “в сторону Индийского океана”, писал 9 января блогер Карл Волох. Он не называл имени президента, используя аббревиатуру “МЗЧ” и предполагал, что речь о Сейшельских островах. Издание “Фокус” пришло к выводу, что речь идет о президенте.

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/4551851724943036

Сегодня Волох уточнил: что его информация об отдыхе Зеленского на Сейшелах не подтвердилась.

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/4554429174685291

В то же время политолог Тарас Березовец пишет, ссылаясь на источники, что президент с супругой и Ермаком улетели на отдых на чартерном самолете. Куда именно – он не уточняет.

Береза, рассматривая сегодняшнее фото Зеленского из ОП, пришел к выводу, что снимок старый и был сделан 29 ноября 2021 года. Похожее фото действительно публиковали на сайте президента в тот день, иллюстрируя релиз о совещании в ОП.

Контекст:

4 января Зеленский сообщил в Facebook, что отправился на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области для “короткого зимнего отдыха”. “Украинская правда, со ссылкой на источники сообщала, что президент прибыл в Буковель. По данным журналистов, Зеленский поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьей. Коломойский сказал, что не встречался с Зеленским и не планирует.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—