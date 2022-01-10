OLED-дисплей распечатали на 3D-принтере

Как видим, технологии 3D вышли на очень высокий уровень развития, говорят эксперты. В университете американского штата Миннесота провели уникальный эксперимент, в результате которого удалось распечатать работающий OLED-дисплей.

Это современный гибкий экран, который можно установить на любой электронный гаджет, говорят ученые.

По словам специалистов. Стоимость 3D-принтера, который был изготовлен под заказ, эквивалентна электромобилю Tesla Model S. Однако то оборудование, что используется при производстве экранов, намного дороже. Поэтому изготовление дисплеев методом 3D-пеати может оказаться еще и экономически целесообразным. Однако больше ученых радует само технологическое достижение. Ведь до сих пор никто этого еще не делал.