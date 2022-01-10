Нужны лавровый лист и гвоздика: готовим витаминное средство, которое ускорит рост волос

Мечтаете о длинных, блестящих волосах? Приготовьте в домашних условиях средство, которое ускорит рост волос. Вам не нужно тратить на него много денег. А основными ингредиентами будут лавровый лист и гвоздика.

Ингредиенты

Понадобятся:

Рис – около стакана. Может получиться немного больше или меньше. Лавровый лист – три-четыре листочка. Гвоздика – пять-семь штук. Масло касторовое – одна столовая ложка. Можно также взять оливковое или кокосовое. Лук репчатый – одна головка. Вода – около четырех стаканов.

Чудодейственное средство для волос

Берем литровую банку и насыпаем в нее риса примерно на три пальца от дна. Заливаем водой комнатной температуры. Кладем в банку лавровый и гвоздику.

Закрываем плотно крышкой и несколько раз встряхиваем содержимое. Оставляем приготовленный раствор на одни сутки.

На следующий день нам необходимо процедить жидкость. Берем луковицу, очищаем от кожуры и натираем на терке. Выдавливаем сок с помощью ситечка или марли. Добавляем сок в процеженную жидкость.

Добавляем ложку масла и хорошо перемешиваем. Все ингредиенты эффективно стимулируют рост волос. Часть раствора переливаем в бутылочку с пульверизатором. Разбрызгиваем по длине всех волос, особое внимание уделяем корням. Надеваем на голову одноразовую шапочку и закутываем полотенцем. Оставляем на один час. Тщательно промываем волосы с помощью шампуня и кондиционера. Остатки средства убираем в холодильник.

Такую маску для волос следует делать два раза в неделю. Уже через месяц ваши волосы будут выглядеть великолепно!