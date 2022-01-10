 

Дельтакрон: что за зверь?

10.01.2022, 16:30, Разное
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«Дельтакрон» выявили у 25 (по некоторым данным у 24) пациентов с коронавирусом на Кипре. Геномные последовательности, обнаруженные при секвенировании генома вируса отправили в международную базу данных GISAID. Предполагаемый новый штамм имеет генетическую основу дельты, но вобрал в себя по меньшей мере 10 мутаций от омикрона. 

В защиту своей теории профессор Кострикис сказал, что выявленные случаи заражения  «указывают на эволюционное давление на предковый штамм с целью приобретения этих мутаций, а не на результат одного события рекомбинации». Также ученый заявил, что «Дельтакрон» обнаружили и в Израиле.

Однако не все ученые оказались согласны с выводом кипрских коллег о том, что «Дельтакрон»— это продукт естественного слияния других штаммов. Так профессор Бирмингемского университета (Англия) Ник Ломан, считает его «техническим артефактом». Другой британский ученый, генетик Том Пикок написал в своем микроблоге в Twitter, что настоящие рекомбинанты появляются спустя несколько месяцев с тех пор, как разные штаммы начинают циркулировать вместе. Сомневаются в реальности «Дельтакрона» и в отечественном Роспотребнадзоре.

«В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — заявил  руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Пока ученые спорят о реальности кипрского «Дельтакрона», во Франции обнаружили настоящий новый штамм B.1.640.2. Его выявили у путешественники, прилетевшего из Камеруна, он успел заразить им по меньшей мере 12 человек. У этого варианта  SARS-COV-2 имеется 46 мутаций, две из которых, правда, уже встречались у предыдущих штаммов. 

Пока говорить об опасности B.1.640.2, у которого пока даже нет собственного названия, рано. Число выявленных заражений невелико. Также как нельзя утверждает и о происхождении этого штамма. Несмотря на то, что «новинку» привезли из Камеруна, появиться она могла и в другой стране. 



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