Надежда Ангарская посоветовала всем заключать брачные договора

В программе «Добрый день с Валерией» актриса Надежда Ангарская рассказала, что брачный договор помог ее сохранить имущество.

Звезда Comedy Woman вышла замуж за иорданца Раеда Бани в 2013 году. В браке у них родился сын Давид. Однако после шести лет вместе пара решила расстаться. В период брака артистка зарабатывала больше своего мужа.

В 2014 году Ангарская купила квартиру в ипотеку, взяла под нее деньги долг, а в 2019 — они с мужем разошлись. Артистка понимает, что поступила очень правильно, заключив брачный договор. Ведь без него имущество пришлось бы делить пополам, а ипотеку все равно выплачивала бы она сама. Теперь актриса призывает всех заключать брачные контракты, особенно если жительница зарабатывает больше.

Экс-супруги продолжают сохранять дружеские отношения ради сына, но артистка уже мечтает о новом браке и втором ребенке.

Источник: www.starhit.ru