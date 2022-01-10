 

Борис Щербаков призвал досрочно освободить Михаила Ефремова

10.01.2022, 16:18, Разное
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Борис Щербаков высказал мнение о достаточном наказании Михаила Ефремова и о необходимости его досрочного освобождения. Артист отбывает срок за ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.
Борис Щербаков на шоу «Судьба человека» высказался по поводу случившегося с актером. По его мнению, лучше, если Михаил Ефремов вернется на сцену. Гость проекте заступился за друга, объяснив, что фамилия отца много значила и работала не в пользу поведения сына. Актер подчеркнул, что отец Михаила Ефремова никогда не садился за руль в нетрезвом состоянии, и если бы был жив, то не пережил бы трагедию, произошедшую с его сыном. Олег Ефремов был талантливым актером, лидером своего времени и многое сделал для культуры. В комментариях Борис Щербаков подчеркнул, что заслуженному артисту осталось сидеть шесть лет и несколько месяцев – и ради его пользы, необходимо выпустить его на свободу.

В этом его поддерживает коллега Татьяна Васильева. Она утверждает, что лучший способ бороться с алкоголизмом актера – это не отворачиваться от него. Она задается вопросом, почему к людям с алкогольной зависимостью не относятся как к больным, все презирают, начинают винить и брезговать. Актриса не знает, кому будет лучше, если актер умрет в тюрьме.

Не все актеры поддерживают мнение Бориса Щербакова. Писатель и сценарист Мария Арбатова высказалась против досрочного освобождения Михаила Ефремова. По ее словам, актер ничем не отличается от других правонарушителей и должен понести до конца заслуженное наказание.

Источник: www.vokrug.tv



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