Эксперт ВОЗ о пандемии коронавируса: следующие три месяца будут сложными, но конец уже видно

Эксперт прогнозирует, что коронавирус продолжит мутировать в новые варианты.

“Боюсь, мы проходим через марафон, но нельзя сказать, что мы в конце — мы видим конец в поле зрения. Будет несколько ударов, прежде чем мы туда доберемся”, – считает Набарро.

WHO special envoy on #COVID-19 Dr David Nabarro says the end of the pandemic is in sight but we’re not there as he warns of “bumps ahead”.#KayBurley https://t.co/LXyEHa3iJX

— Sky News (@SkyNews) January 10, 2022

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Штамм коронавируса “Дельта” впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии, сообщает ВВС. Поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

В июне 2021 года ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.

22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

8 января 2022 года стало известно, что на Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штаммов “Дельта” и “Омикрон”

