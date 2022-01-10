 

Комаровский назвал главную причину эпидемии аллергий у детей

10.01.2022, 16:10, Новости дня
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“Надо детские вещи гладить? Вот трехмесячному малышу. Ребенок рождается, и ему нужно огромное количество контактов с бактериями. Его иммунная система должна все время контактировать с бактериями, чтобы нормально развиваться. Если нет контакта, если все кругом стерильно, то у ребенка иммунная система не тренируется, и возникает аллергия или аутоиммунные болезни. Главная причина эпидемии аллергий – это стерильность вокруг детей”, – сказал он.

По словам педиатра, “гладить детские вещи нужно только тогда, когда на коже язвы, когда надо дезинфицировать”.

Комаровский обратил внимание, что за границей люди ходят “в общем-то, опрятные, но никто не стоял с утюгом”.

Контекст:

Аллергия – это иммунная реакция организма на аллерген. Ее основные симптомы: чихание, кожный зуд, слезотечение, покраснение, заложенность носа и кашель. В Министерстве здравоохранения Украины отмечают, что пациенты часто путают аллергию с другими заболеваниями, поэтому врачи делают точную диагностику.

Если у обоих родителей есть аллергия, то у ребенка риск заболеть аллергией составляет 70%, пишет Минздрав. Если только один из родителей болеет этим недугом, то – до 40%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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