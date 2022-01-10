Скандалы: Смольный начал активно приписывать кубометры якобы вывезенного снега

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга продолжает торжественно отчитываться об активности спецтехники и дворников в уборке улиц и дворов

В реальной жизни петербуржцы вынуждены делать надписи про губернатора Беглова на сугробах, чтобы их наконец-то убрали. Почти 16 000 самосвалов снега якобы вывезли с петербургских улиц на прошлой неделе. Такие цифры приводит пресс-служба Смольного. Чиновники отчитались об утилизации 320 тысяч кубометров снега. При этом на карте слежения за работой техники отмечается, что петербургские улицы каждый день чистили менее полутысячи машин.

Не менее 70% из них – техника для уборки тротуаров, еще 20% — для чистки проезжей части. Самосвалы могут входить лишь в оставшиеся десять процентов.

Получается, в Петербурге трудились максимум 50 самосвалов в сутки. Если бы они действительно совершили 16 000 рейсов на неделю, то на каждую машину пришлось бы по 46 поездок за сутки. Сингапуру, видимо, есть, чему поучиться у петербургского Комблага.

Невзирая на это, ведомства Петербурга отчитываются перед горожанами каждый в своей специфической манере: одни будто бы вывозят тысячи кубометров, другие отчитываются штрафами, однако город так и не убран.

Вконец отчаявшись, горожане принялись писать на снежных кучах нелестные слова о власти. На сугробах всё чаще можно разглядеть. Что интересно, оскорбительную кучу принялись убирать буквально через час.

Накануне, например, Центральный район Петербурга после обильного снегопада оказался «брошен» на произвол судьбы. Коммунальщики почистили лишь пять из девятисот дворов, выполнив свою работу лишь на 0,5%. При этом пресс-служба района торжественно отрапортовала о том, что во всем районе работало аж 25 единиц техники.

Смольный тем временем продолжает рассуждать о «безопасности граждан», призывая их быть аккуратнее и не падать. Впрочем, горожанам стоит боятся не только скользких дорог, но и притаившихся на крыше сосулек. От них в Петербурге с начала зимы пострадал далеко не один человек. Так, поздним вечером 9 января огромная глыба льда упала на голову 25-летней девушке в самом центре города – на Литейном проспекте. Пострадавшая была госпитализирована из-за полученных травм. Но от подобных происшествий губернатор Александр Беглов, видимо, постарался дистанцироваться: больницы он не посещал, соболезнований из его уст тоже не прозвучало.