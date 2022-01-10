 

В 2022 году уже открыли ранее неизвестную комету

10.01.2022, 16:06, Новости дня
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Год только начался, а исследователи космоса уже сообщают, что им удалось открыть ранее неизвестную современной науке комету. Как отмечают астрономы, траектория движения данного космического тела позволит приблизиться к нашей планете на 48 миллионов километров.

Открытие принадлежит астроному из Венгрии Кристиану Шарнецки. Он обнаружил комету в созвездии Близнецы, рассматривая космическое пространство через линзу 60-сантиметрового телескопа.

Комета уже внесена в астрономические реестры под кодовым названием C/2022 A1. Также она получила имя своего первооткрывателя. До этого другие астрономы, работающие в разных странах, подтвердили, что видят в свои телескопы указанную комету.



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