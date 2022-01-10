 

Миллиардер из Японии рассказал, что привез из космоса новые бизнес-идеи

10.01.2022, 16:06, Новости дня
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Один из космических туристов, японский миллиардер Юсаку Маэдзава, сообщил в социальных сетях, что полет на Международную космическую станцию стал для него настоящим просветлением. По его словам, на Землю он вернулся уже с новыми бизнес-идеями, так как полет за пределы естественной среды обитания человека на многие вещи заставил посмотреть по-другому.

В частности, Юсаку Маэдзава заявил, что увидел огромные перспективы в работе на космическую отрасль, которая, по его мнению, обладает неисчерпаемым потенциалом.

Теперь миллиардер намерен наладить тесное сотрудничество с японским и американским космическими агентствами. Он также заявил о желании инвестировать в данную отрасль большие объемы капиталов.



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