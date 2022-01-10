На Украине мужчину оштрафовали на 155 долларов за лайк под гербом СССР

В Сумской области Украины местного жителя, поставившего в социальной сети «Одноклассники» лайк под изображением герба СССР и разместившего это изображение на своей странице, приговорили к штрафу в 4250 гривен (около 155 долларов).

«Утвердить соглашение о признании вины, которое было заключено 7 декабря 2021 года между начальником отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и государственной пограничной службой Сумской областной прокуратуры, обвиняемым и его защитником», – говорится в приговоре, информирует ТАСС.

По данным судебных материалов, публикация представляла собой «агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по „строению" на советский герб». Следствие квалифицировало дейcтвия мужчины как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью наcильственной смены или свержения конституционного cтроя или захвата государственной власти». Мужчина на суде признал свою вину.

Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года. За изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявлял, что ему поступают жалобы от жителей страны на названия городов и населенных пунктов, носящих русскоязычный характер, он попросил власти переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания. Омбудсмен заявлял, что переименованию подлежат в том числе города Первомайск и Южноукраинск Николаевской области.