Воробьев предложил включить пельмени в меню подмосковных школ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ввести пельмени в меню региональных школ, и поручил проработать данный вопрос с Роспотребнадзором.

«Во все времена в наши студенческие, школьные годы одно из самых действительно вкусных было пельмени. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени», – приводит ФАН слова Воробьева.

По словам губернатора, тема школьного питания очень чувствительная. Он подчеркнул, что для контроля качества должны регулярно проводиться опросы детей и родителей.

Он заявил, что пельмени должны поставлять сертифицированные компании, которые отправляют их на экспорт.

Институт отраслевого питания призвал разработать в каждом регионе свой стандарт школьного меню. Ученики в разных субъектах страны смогут получать разные объемы продуктов, но в соответствии с требованием выдачи.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по улучшению школьного питания.