В Атырауской области Казахстана назвали число пострадавших полицейских

Не менее 49 полицейских и 27 солдат пострадали в ходе беспорядков, которые были зафиксированы на территории Атырауской области Казахстана.

Ранее главврач областной больницы Ербол Имангалиев сообщил о более 60 пострадавших в ходе беспорядков, в том числе 42 военнослужащих.

«За время беспорядков были ранены 49 полицейских и 27 солдат», – передает Sputnik Казахстан в Telegram-канале.

Отмечается, что некоторые полицейские продолжают нести службу, несмотря на ранения.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.