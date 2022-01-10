Ученые назвали прошедший год одним из семи самых теплых на Земле

Прошедший год вошел в семерку самых теплых на планете за историю наблюдений на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 и метана в атмосфере, говорится в сообщении европейского проекта Copernicus Climate Change Service.

Ученые сообщили, что среднегодовая температура в 2021 году была на 0,3 градуса по Цельсию выше температуры базового периода 1991-2020 годов и на 1,1-1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что последние семь лет (2015-2021) были самыми теплыми за всю историю наблюдений с явным отрывом, рекордсменами остаются 2016 и 2020 годы.

«Проект ЕС Copernicus Climate Change Service объявил, что прошедший 2021 год стал седьмым среди самых теплых годов на планете… Тем временем глобальные концентрации углекислого газа и – очень существенно – метана продолжали расти», – говорится в сообщении.

Выбросы углекислого газа в результате лесных пожаров во всем мире составили 1850 мегатонн против 1750 мегатонн в 2020 году, значительный вклад в эту цифру внесли пожары в Сибири.

Ранее сообщалось, что среднегодовая температура воздуха в Москве за период с 1950 по 2018 годы выросла на 1 градус, с этим результатом столица РФ вошла в тройку лидеров по данному показателю – впереди только Тирана (Албания) и Калькутта (Индия).