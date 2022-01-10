В Госдуме призвали отменить плату за роуминг для россиян в Казахстане

Группа депутатов Госдумы от ЕР обратилась к Минцифре РФ и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, которые сейчас находятся в Казахстане, сообщил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Сегодня депутаты «Единой России» – члены IT-комитета Госдумы обратились к Минцифре РФ и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Отмечается, что россияне были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, звонить родным. В условиях международного роуминга все это слишком дорого.

«Мы предварительно проработали наши предложения с руководством Минцифры РФ и получили поддержку. Рассчитываем, что уже к сегодняшнему вечеру коллеги выработают алгоритм их реализации», – сказал Хинштейн.

Предлагается установить лимит бесплатных разговоров и СМС в пределах двух часов в сутки.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.