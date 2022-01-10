 

Реконструкция Шелепихинской набережной завершится в 2024 году

10.01.2022, 15:42, Разное
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Полностью завершить благоустройство набережной планируется в 2024 году, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

“Работы проводятся в рамках строительства транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца”, – отметил он.

Развязка строится в три этапа. Шелепихинскую набережную благоустроят в рамках первого. Там высадят 287 деревьев, 11,1 тысячи кустарников, разобьют газоны.

На втором этапе построят четыре эстакады. Одна из них пройдет через железнодорожные пути Смоленского направления. Всего возведут и реконструируют 9,7 километра дорог.

С 2011 года благоустроено около 71 километра набережных Москвы-реки. Они стали популярным местом для прогулок, занятий спортом и отдыха.

Благоустройство набережных продолжится. Разработанный по заказу Москомархитектуры проект “Градостроительное развитие прибрежных территорий Москвы-реки” стал лауреатом международного конкурса 2A Continental Architectural Awards 2021.

Проект свяжет 246 километров набережных Москвы-реки в целостное и комфортное пространство. Предусматривается укрепление берегов, формирование новых набережных, создание пешеходных и беговых дорожек, озеленение и благоустройство, строительство новых мостов и причальной инфраструктуры.



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