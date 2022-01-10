Советник Зеленского допустил введение в Украине продовольственных талонов “в случае необходимости”

“Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, – это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком”, – заявил он.

По мнению Устенко, реагировать на рост инфляции в Украине нужно будет с помощью антикризисных мер. Среди таких мер советник президента назвал выплаты для представителей незащищенных слоев населения. Они, вероятно, будут проводиться по аналогии с программой “єПідтримка”, в рамках которой вакцинированные граждане на специально сгенерированную карту получают по 1 тыс. грн, говорит Устенко.

“В ОП позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Каким образом – варианты будут рассматриваться. Это могут быть как дополнительные выплаты для компенсации роста цен, так и введение food stamp в системе “Дія” – так называемых “продуктовых чеков”, как это практикуется в США. Но это антикризисные меры, которые могут вводиться при необходимости”, – сказал он.

Общую инфляцию в Украине Устенко прогнозирует в этом году на уровне 7%.

“Национальный банк выставляет инфляционную цель на 5% +/- 2%. Таким образом, максимально допустимый уровень инфляции – 7%. Но ситуация зависит не только от Украины, но и от внешних шоков”, – сказал экономист.

9 января Устенко в Facebook уточнил, что “государство защитит наименее имущих”, в случае реализации “негативного сценария”. Он призвал не путать продовольственные чеки с “советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами”.

https://www.facebook.com/oleg.ustenko/posts/10225753617642699

Контекст:

Сайт “ВВС News Україна” объясняет рост цен на продовольственные товары подорожанием энергоресурсов, в первую очередь – “космическими” ценами на газ, и рекомендует готовиться к повышению стоимости “практически всего, что есть на полках магазинов”. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала падать. Сейчас, согласно данным биржи ICE, стоимость природного газа на газовом хабе TTF в Нидерландах составляет более $1 тыс. за 1 тыс. м³.

Бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта говорит, что рынок продовольствия реагирует на рост цен на газ, уголь и нефть. Он считает 2022 год “идеальным временем” для запуска программы продуктовых чеков по аналогии с американскими food stamps, которые можно тратить только на еду. Также, по его мнению, выходом из ситуации может стать снижение ставки ПДВ на ключевые продовольственные продукты. Такие меры уже предприняли в ряде европейских стран, их предлагали Кабмину и украинские производители, отмечает “ВВС News Україна”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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