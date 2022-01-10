 

Советник Зеленского допустил введение в Украине продовольственных талонов “в случае необходимости”

10.01.2022, 15:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, – это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком”, – заявил он. 

По мнению Устенко, реагировать на рост инфляции в Украине нужно будет с помощью антикризисных мер. Среди таких мер советник президента назвал выплаты для представителей незащищенных слоев населения. Они, вероятно, будут проводиться по аналогии с программой “єПідтримка”, в рамках которой вакцинированные граждане на специально сгенерированную карту получают по 1 тыс. грн, говорит Устенко. 

“В ОП позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Каким образом – варианты будут рассматриваться. Это могут быть как дополнительные выплаты для компенсации роста цен, так и введение food stamp в системе “Дія” – так называемых “продуктовых чеков”, как это практикуется в США. Но это антикризисные меры, которые могут вводиться при необходимости”, – сказал он. 

Общую инфляцию в Украине Устенко прогнозирует в этом году на уровне 7%. 

“Национальный банк выставляет инфляционную цель на 5% +/- 2%. Таким образом, максимально допустимый уровень инфляции – 7%. Но ситуация зависит не только от Украины, но и от внешних шоков”, – сказал экономист. 

9 января Устенко в Facebook уточнил, что “государство защитит наименее имущих”, в случае реализации “негативного сценария”. Он призвал не путать продовольственные чеки с “советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами”. 

https://www.facebook.com/oleg.ustenko/posts/10225753617642699

Контекст:

Сайт “ВВС News Україна” объясняет рост цен на продовольственные товары подорожанием энергоресурсов, в первую очередь – “космическими” ценами на газ, и рекомендует готовиться к повышению стоимости “практически всего, что есть на полках магазинов”.  Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала падать. Сейчас, согласно данным биржи ICE, стоимость природного газа на газовом хабе TTF в Нидерландах составляет более $1 тыс. за 1 тыс. м³. 

Бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта говорит, что рынок продовольствия реагирует на рост цен на газ, уголь и нефть. Он считает 2022 год “идеальным временем” для запуска программы продуктовых чеков по аналогии с американскими food stamps, которые можно тратить только на еду. Также, по его мнению, выходом из ситуации может стать снижение ставки ПДВ на ключевые продовольственные продукты. Такие меры уже предприняли в ряде европейских стран, их предлагали Кабмину и украинские производители, отмечает “ВВС News Україна”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В Минске задержали администратора оппозиционного телеграм-канала “Беларусь головного мозга”

12.09 / В РФПИ прокомментировали приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

25.09 / Енин о покушении на Шефира: Преступник был не один

05.12 / В Японии возмутились размещению российских «Бастионов» на Курилах

17.02 / В США взорвали здание Trump Plaza. Видео

24.02 / Deutschlandfunk – Арктика привлекает множество государств, но самые конкретные планы у России

12.12 / Появились новые данные об умных часах Huawei Watch D

04.12 / WSJ – США введут новые санкции в рамках «саммита за демократию»

18.08 / Израильский иммунолог назвала замечательной российскую вакцину от коронавируса

07.08 / Свидетельница рассказала о последних минутах жизни погибшего в ДТП с Ефремовым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика