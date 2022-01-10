 

Лидера оппозиции в Мьянме Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы

10.01.2022, 15:26, Новости дня
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Аун Сан Су Чжи была признана виновной по нескольким обвинениям, включая хранение нелицензионных раций, сообщил CNN источник, знакомый с судебным разбирательством.

Всего с момента ее свержения в результате военного переворота ей было предъявлено почти дюжина обвинений, которые в сумме составляют максимальное наказание в виде лишения свободы на срок более 100 лет. Среди них: обвинения в коррупции, нарушение ковидных ограничений во время избирательной кампании 2020 года, подстрекательство, нарушение закона о государственной тайне.

Аун Сан Су Чжи отвергла все обвинения, а ее сторонники говорят, что обвинения против нее носят политический характер.

Контекст:

Аун Сан Су Чжи провела более 15 лет под домашним арестом в течение 1988–2010 годов. Ее политсила выиграла парламентские выборы в Мьянме в 1990 году, но военная хунта отказалась признать их результаты. В 1991 году Аун Сан Су Чжи стала лауреатом Нобелевской премии мира.

В 2016 году, после передачи гражданским основных властных полномочий в стране, Аун Сан Су Чжи была назначена госсоветником и министром иностранных дел.

Военные в Мьянме 1 февраля 2021 года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии НЛД и членов правительства. Партию НЛД обвинили в мошенничестве на всеобщих выборах в парламент Мьянмы, на которых она победила в ноябре прошлого года.

Военный переворот повлек за собой массовые протесты. 27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.

Периодически СМИ сообщают об убийствах мирных жителей военными. В частности, BBC выяснила, что летом военные совершили серию массовых убийств, в результате которых погибли не менее 40 человек.

В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 10 января этого года погибли 1459 человек, свидетельствуют данные Ассоциации помощи политическим заключенным. В заключении находятся почти 11,5 тыс. человек.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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