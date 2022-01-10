 

Скандалы: Казахские мемы

10.01.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Петров и Боширов прибыли посмотреть на древние мечети

Визуальный юмор в интернете за последние годы сильно изменился. Когда-то в ходу были дизайнерские переделки известных логотипов, миниатюрные анимации и карикатуры на злобу дня. Сегодня социальные Сети забиты мемами, фотожабами, комиксами и демотиваторами. Главная тема – события в Казахстане. Трагические события в 80 городах и селах республики нисколько не остановили сатириков, они по-прежнему на переднем крае борьбы с тоталитаризмом и диктатурой, с нарушениями прав человека и несправедливостями.

Их оружие – чувство юмора, фотокамеры, ноуты, карандаши и бумага.

Фото: Trinixy

Фото: TJournal

Нурсултан Назарбаев: «Я решил участвовать в выборах президента Украины. Пора спасать братский народ. Дорогие мои казахи, вы остаётесь в надёжных руках».
Фото: Medialeaks

Фото: TJournal

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Джиджи Хадид рассекретила имя их с Зейном Маликом дочери

24.11 / Садальский разразился гневной тирадой в адрес телешоу “Голос” после победы “новой протеже Алсу”

11.04 / Савченко: Украину ждут погромы и руины после правления Зеленского

18.02 / Мнение: Князь как затычка

17.07 / Однокурсницу Путина рекомендовали назначить на пост главы экономической коллегии Верховного суда

04.01 / Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал утверждать, что все время был в доме, в соседней комнате

15.07 / Ржавчина

03.10 / Мнение: Письмо: “Наболтала лишнего”

12.06 / Мнение: Накануне переговоров

09.05 / От кутюрной косметики до ботанических перфомансов: бьюти-дайджест недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика