Скандалы: Казахские мемы

Петров и Боширов прибыли посмотреть на древние мечети

Визуальный юмор в интернете за последние годы сильно изменился. Когда-то в ходу были дизайнерские переделки известных логотипов, миниатюрные анимации и карикатуры на злобу дня. Сегодня социальные Сети забиты мемами, фотожабами, комиксами и демотиваторами. Главная тема – события в Казахстане. Трагические события в 80 городах и селах республики нисколько не остановили сатириков, они по-прежнему на переднем крае борьбы с тоталитаризмом и диктатурой, с нарушениями прав человека и несправедливостями.

Их оружие – чувство юмора, фотокамеры, ноуты, карандаши и бумага.