Скандалы: Дорогое Отечество

Корпорация «Туризм.рф» намерена потратить 90 млн рублей на командировки сотрудников, включая VIP-обслуживание в аэропортах и индивидуальные чартерные рейсы

Нынешние новогодние каникулы поставили очередной рекорд по стоимости внутреннего туризма. Стоимость поездки в хороший крымский отель доходила до 100–150 тыс. рублей с человека, а за возможность съездить на родину Деда Мороза в Великий Устюг просили в среднем 30 тыс. рублей. Во многом на ценах сказались пандемия и закрытие границ. Однако плохая новость заключается в том, что цена отдыха внутри России будет только расти.

По прогнозам экспертов, в наступившем году туристический рынок продолжит жить по законам эпидемии. Границы многих зарубежных стран останутся на замке для туристов, а более-менее свободно перемещаться можно будет только при наличии «ковидного паспорта». Это значит, что уже третий год подряд российскому внутреннему туризму выпадает счастливый билет: очередной сезон пройдёт фактически в условиях монополии. А что делает любой монополист, зная, что покупателю больше некуда идти? Правильно, задирает цены.

Сомнительные рекорды

«Благодаря открытию новых возможностей отдыха в регионах России на 8–10% выросло количество возвратных туристов», – констатирует исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

На первый взгляд достижение налицо. Однако если смотреть на статистику с другой стороны, заявления чиновников о рекордных турпотоках выглядят преувеличением. Так, на традиционных российских черноморских курортах за восемь месяцев 2021 года отдохнули 12,4 млн россиян. Для сравнения: в 2019 году регион посетили около 17 млн туристов. Громкие заявления о взрывном росте турпотока в раскручиваемый ныне Алтайский край тоже оказываются не более, чем красивым пиаром. Летом прошлого года на Алтай приехали всего 890 тыс. туристов. Для сравнения: в только недавно открывшийся для наших путешественников Египет уже успели съездить 680 тыс. отдыхающих.

Примечательно, что, несмотря на недоступность большинства популярных у россиян зарубежных курортов, внутри России так и не появилось новых привлекательных направлений, в топах популярности всё те же Крым и Сочи. Да, отмечают туроператоры, в нынешнем сезоне «выстрелил» Калининград – соскучившиеся по Прибалтике и Скандинавии россияне активно ехали смотреть нашу «маленькую Европу». По той же причине выросли продажи туров в Санкт-Петербург. Но где новые направления? Большое туристическое будущее чиновники прочили Дагестану и Камчатскому краю. Однако пока что подобные заявления больше походят на выдачу желаемого за действительное.

Себя Сергей Суханов и его подчинённые не забывают. корпорация намерена потратить 90 млн рублей на командировки, включая VIP-обслуживание в аэропортах и индивидуальные чартерные рейсы. 36 млн уйдёт на покупку представительских авто. 15 млн рублей – на медстраховки

«В 2020 году мы с подругой поехали отдыхать в Дагестан. Очень гостеприимный регион, там прекрасный общепит, всё очень дешево, – поделилась путешественница Екатерина из Москвы. – Но, например, в Каспийске городской пляж вообще никак не оборудован: ни зонтов, ни лежаков нет. В Дербенте немного получше, но в целом развития именно туристической инфраструктуры в регионе почти нет».

Про далёкую Камчатку нечего и говорить. В перспективном с точки зрения туризма регионе нет ни нужного количества объектов размещения, ни – что самое главное – доступной логистики. Из-за дороговизны авиабилетов стоимость самого бюджетного недельного турпакета на двоих составляет минимум 200 тыс. рублей. Примерно такая же ситуация с турами на Байкал. «Всегда мечтала увидеть его, ведь красота необыкновенная, – рассказала путешественница Ксения. – Вместе с сыном летом полетели в Иркутск, за билеты отдали 50 тысяч. С гостиницей повезло, обошлась всего в 10 тыс. рублей за три дня – правда, весьма скромная. На остров Ольхон можно поехать на маршрутке, но очередь на паром в высокий сезон порой растягивается на 6–8 часов. Потому поплыли на теплоходе – 10 тыс. рублей с человека. Итого трёхдневный тур с перелётом, питанием, проживанием, экскурсией и сувенирами вышел в 100 тысяч. Причём уровень комфорта за эти деньги был весьма условный».

Госкорпорация в шоколаде

А ведь именно для развития внутреннего туризма в декабре прошлого года была создана корпорация «Туризм.РФ». Среди её задач было названо инвестирование в создание туристической инфраструктуры и формирование туристических кластеров. В мае вышло правительственное постановление о выделении корпорации из бюджета 6,3 млрд рублей. Конечно, год – срок слишком небольшой для создания в стране туристического бума. Тем не менее хотя бы скромные результаты работы вполне можно было бы представить. Увы, пока что руководитель корпорации Сергей Суханов больше говорит, чем делает. Среди последних его обещаний – создание новых туристических территорий и реализация инвестиционной программы стоимостью в 36,5 млрд рублей! «Они позволят создать в 27 регионах страны доступные курорты для наших граждан, обеспечить прирост 15 тыс. рабочих мест и на 10,5 млн человек увеличить совокупный турпоток по всем субъектам», – заявил курирующий корпорацию зампред правительства Дмитрий Чернышенко. При этом совокупная стоимость всех проектов оценивается в 387 млрд рублей, из которых 17,9 млрд рублей уже перечислили.

Стоит ли верить этим планам? В конце декабря свою оценку работе корпорации дал лично Владимир Путин, удивившийся работе Сергея Суханова. «Значительные деньги пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры, объектов, а на взносы в уставный капитал корпорации «Туризм.РФ». А основные работы выполнены только на 51%», – заявил президент.

На что же пошли выделенные корпорации деньги? Как передаёт портал «ТурДом», из данных портала «Госзакупки» видно, что с августа по декабрь корпорация разместила 17 лотов на общую сумму более 636 млн рублей. Стоимость самого крупного составляет 241 млн 900 тыс. рублей, он именуется «Оказание услуг по разработке Стратегии и Операционной модели АО «Корпорация «Туризм.РФ». Надо ли понимать это так, что Суханов со товарищи хотят, чтобы им конкретно написали, чем они вообще должны заниматься? Ещё 140 млн корпорация не прочь потратить на выполнение работ по «обследованию, разработке концепции и технического задания на создание Системы автоматизации бизнес-процессов управления инвестиционно-строительными проектами».

И, конечно же, как можно забыть себя любимых? С октября 2021 года по 31 декабря 2022 года корпорация намерена потратить 90 377 693 рублей на командировки. Причём расходы эти предполагают на только перелёты и проживание, но также VIP-обслуживание в аэропортах и организацию индивидуальных чартерных рейсов! Кроме того, на «Госзакупках» нашлись лоты на покупку шести представительских авто общей стоимостью 36 млн рублей. 15 млн рублей уйдёт на медстраховки, 2,9 млн рублей на дизайн-проект офиса, 6,1 млн рублей на канцтовары и т.д. В общем, складывается впечатление, что от создания новой госкорпорации выиграют только её руководители и сотрудники, но никак не рядовые россияне.

Олигархический туризм

Понимая, что в условиях закрытия границ внутренний туризм с его возможностью бесконечно задирать цены становится золотым дном, на рынок двинулись олигархи. По информации агентства Bloomberg, российские миллиардеры в ближайшее время планируют вложить в развитие отрасли более 2 трлн рублей. Так, туристический проект на плато Путорана на севере Красноярского края планирует реализовать «Норильский никель» Владимира Потанина. Также олигарх намерен инвестировать 28 млрд рублей в туристическую деревню в Мурманской области, строительство которой должно начаться уже в 2023 году.

Развивать туризм в Мурманской области собирается и миллиардер Андрей Гурьев, владеющий группой «ФосАгро». Компания развивает горнолыжный курорт в Кировске. Объём инвестиций – 5 млрд рублей.

В свою очередь, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Bloomberg о своей заинтересованности в развитии Камчатки. Потому сегодня подконтрольные ему структуры занимаются модернизацией аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. Стоимость проекта оценивается в 17,5 млрд рублей. Увы, вряд ли стоит рассчитывать на то, что модернизация аэропорта сделает билеты дешевле. Так, построив новый аэропорт в Ростове-на-Дону, для компенсации затрат в нём тут же задрали цены на аэропортовое обслуживание, отчего перевозчикам стало выгоднее летать в соседние города, что тут же сказалось на туристической привлекательности региона.

Кира Ремнёва